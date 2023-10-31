Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» своей эпохи

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главного соперника своей команды в Английской премьер-лиге.

«Нашим главным соперником был «Ливерпуль». Этот клуб постоянно усложнял нашу задачу из сезона в сезон. Это помогало нам становиться еще сильнее. Такую конкуренцию, которую составляет эта команда, не оказывал больше ни один клуб АПЛ.

Сейчас начали возвращаться «Арсенал» и «Челси», но им еще нужно время», - передает слова испанца The Telegraph.

После десяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» с 24 баллами занимает второе место в турнирной таблице.