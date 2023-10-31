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Месси: «Холанн и Мбаппе однажды выиграют «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 01:15 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси считает, что Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн однажды смогут выиграть «Золотой мяч». 

«Эрлинг тоже этого очень заслужил, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всех турнирах. Эта награда могла бы стать и твоей сегодня.

Я уверен, что в ближайшие годы ты заберёшь награду», - заявил Месси.

Напомним, что 36-летний форвард, который в прошлом сезоне стал победителем чемпионата мира, в восьмой раз в карьере завоевал «Золотой мяч», норвежец оказался на втором месте, а нападающий «ПСЖ» - на третьем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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