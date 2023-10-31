Почему Месси выиграл «Золотой мяч» – основные причины

Лионель Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем престижной награды «Золотой мяч», которая является наивысшим индивидуальным призом для футболиста. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему именно Лионель Месси достоин этой награды в 2023 году.

Итоги голосования

У награды «Золотой мяч» нет объективного подхода. Нет пунктов регламента, или баллов за определённую полученную награду, или, на худой конец, баллов за результативные действия, как это делается при вручении «Золотой бутсы». Это всего лишь итоги голосования 180 журналистов. И они, поверьте, тоже люди. И когда они увидели, как Лионель Месси поднял заветный Кубок мира над головой, то, уверен, в ту же минуту готовы были отдать ему все награды мира. Слишком уж сильно было впечатление от одного этого момента.

Критерии

Несмотря на всю «размытость» критериев, есть несколько рекомендаций по выбору лучшего футболиста. Среди них: индивидуальное и командное выступление, уровень игрока и его карьера. Чемпиона мира, чемпион Франции, лучший игрок мундиаля, рекордсмен по количеству титулов – очевидно, что этого вполне достаточно для того, чтобы в восьмой раз стать обладателем «Золотого мяча». К тому же уровень Месси как игрока чрезвычайно высок. Чтобы убедиться в этом, давайте взглянем на его конкурентов.

Кто, если не Месси?

Килиан Мбаппе проиграл Месси в финале, а летом влип в трансферный переполох и чуть было не лишился места в составе «ПСЖ». И здесь даже звание лучшего бомбардира чемпионата мира-2022 не вспомнят. Хотя в финале против Аргентины Мбаппе сделал хет-трик! На клубном уровне Килиан и Лионель в прошедшем сезоне, кроме успеха в чемпионате Франции (уже ставшего традиционным), ничего не сотворили. В Лиге чемпионов и вовсе вылетели в 1/8 финала. Поэтому главным конкурентом всё же виделся Эрлинг Холанн. Норвежец в прошедшем сезоне выиграл требл! Попутно рослый форвард установил несколько рекордов. В частности, забил 52 мяча за один сезон в «Манчестер Сити». Напомним, что France Football отдельно упоминал о важности индивидуальных достижений, которые должны превалировать над командными, а здесь Холанн вне конкуренции. И если бы не мундиаль, на который Норвегия вряд ли когда ещё отберётся…

Дань уважения

Карьера Лионеля Месси подходит к концу. Он уже заботится о своих потенциальных внуках, если не правнуках. Месси обеспечивает им безбедную жизнь и возможность выбирать работу по своему вкусу. Аналогичная история и у Криштиану Роналду. Вместе с португальцем они доминировали в личных наградах последние 15 лет. Настало время уходить в тень. Время новых героев придёт уже скоро. А пока давайте насладимся моментом и поздравим Месси с заслуженной наградой в конце его игровой карьеры.

Обладатели награды «Золотой мяч» за последние пятнадцать лет

Год Обладатель награды 2022 Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид) 2021 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона», «ПСЖ») 2020 Не вручался 2019 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2018 Лука Модрич (Хорватия, «Реал» Мадрид) 2017 Криштиану Роналду (Португалия, «Реал» Мадрид) 2016 Криштиану Роналду (Португалия, «Реал» Мадрид) 2015 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2014 Криштиану Роналду (Португалия, «Реал» Мадрид) 2013 Криштиану Роналду (Португалия, «Реал» Мадрид) 2012 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2011 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2010 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2009 Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») 2008 Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

Константин Лицин