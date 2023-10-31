Легенда «Астон Виллы» скончалась в возрасте 81 года

В возрасте 81 года ушел из жизни рекордсмен «Астон Виллы» по количеству проведенных матчей за клуб (более 660) - Чарли Айткен. Он выступал за клуб из Бирмингема с 1961 по 1976 год. Затем он недолго поиграл в США, в составе знаменитого клуба «Космос» - бок о бок с легендарным «Королем футбола» Пеле.

Айткен, шотландец по национальности, помог клубу выиграть Кубок Лиги в 1975 году - первый трофей «Астон Виллы» после победы в Кубке Англии в 1957 году.

- Чарли установил рекорд, который вряд ли будет когда-либо побит. Все наши мысли сейчас с его семьей и близкими, мы очень сильно переживаем эту потерю, - сообщила пресс-служба «Астон Виллы».