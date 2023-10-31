На церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже были объявлены футболисты, попавшие в десятку лучших.

Топ-10 открывает полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Место над ним занял обладатель требла в составе «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На восьмой строчке расположился нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На следующей строчке находится форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Винисиус Жуниор из «Реала» стал лучшим игроком «королевского» клуба по версии France Football, заняв шестое место. Топ-5 открыл победитель Лиги наций и один из лидеров «горожан» Родри Эрнандес.

Таким образом, на «Золотой мяч» претендуют Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн и Лионель Месси.