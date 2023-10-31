Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен, Винисиус и Модрич не попали в топ-5 по итогам «Золотого мяча» - 2023 официально

31 Октября 2023 • 00:05 Комментировать

На церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже были объявлены футболисты, попавшие в десятку лучших.

Топ-10 открывает полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Место над ним занял обладатель требла в составе «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На восьмой строчке расположился нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. На следующей строчке находится форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Винисиус Жуниор из «Реала» стал лучшим игроком «королевского» клуба по версии France Football, заняв шестое место. Топ-5 открыл победитель Лиги наций и один из лидеров «горожан» Родри Эрнандес.

Таким образом, на «Золотой мяч» претендуют Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн и Лионель Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Модрич Золотой Мяч Бернарду Силва Винисиус Жуниор Родри Эрнандес Виктор Осимхен Хулиан Альварес ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
00:19 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Астон Виллы» скончалась в возрасте 81 года
30 Октября
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» признан лучшим мужским клубом 2023 года официально
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на звезду «Селтика» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вступает в гонку за игрока «Сантоса» Маркоса Леонардо слухи
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готовится предложить новый контракт Луису слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар: Сейчас я не скучаю по футболу
21:42 · Англия. Премьер-лига
Рахимов выступил за вручение двух «Золотых мячей» в 2023 году
20:51 · Англия. Премьер-лига
Рулевой «Оренбурга» рассказал, почему «Золотой мяч» должен взять Холанн
20:35 · Англия. Премьер-лига
Личка заявил, что Холанн заслужил «Золотой мяч»
20:25 · Англия. Чемпионшип
​Найджела Пирсона уволили из «Бристоль Сити»
19:52 · Англия. Премьер-лига
Юнберг раскритиковал пенальти за фол на Родри в дерби Манчестера 2
19:48 · Англия. Премьер-лига
Осинькин: Сейчас «Золотой мяч» больше заслуживает Холанн
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Кин требует лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки 6
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» интересен талант из «Байера» 1 слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
​Шервуд: Нкетиа сильнее Хёйлунна
Все новости
Рекомендуем