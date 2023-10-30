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«Манчестер Сити» признан лучшим мужским клубом 2023 года официально

30 Октября 2023 • 23:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» признан лучшим клубом по итогам 2023 года по версии France Football.

«Горожане» получили награду во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже. В прошедшем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы сделали требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и долгожданную Лигу чемпионов. Отметим, что английский клуб получил эту награду второй год подряд.

Ранее «Барселона» была признана лучшей женской командой по итогам 2023 года. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил приз лучшему молодому игроку, а вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес взял трофей имени Льва Яшина.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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