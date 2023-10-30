Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил приз имени Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру года от журнала France Football.

Напомним, что в первом сезоне за «Манчестер Сити» Эрлинг стал обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионом Англии. В общей сумме норвежец поразил ворота соперников 36 раз - в рамках Премьер-лиги, четыре раза - в рамках Кубка лиги и Кубка Англии, а 12 раз - в рамках ЛЧ.

К слову, его клуб по всем законам логики признали лучшим мужским в минувшем футбольном году. Следить за всеми событиями церемонии вручения «Золотого мяча» в можно в трансляции на нашем сайте.