Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем награды лучшему голкиперу 2023 года по версии France Football.

Чемпион мира получил приз из рук своего отца во время 67-й церемонии вручения «Золотого мяча». Эмилиано опередил Яссина Буну, Эдерсона, Тибо Куртуа и Марка-Андре тер Штегена.

В прошедшем сезоне в Английской премьер-лиге Мартинес провёл 36 матчей и помог «Астон Вилле» занять седьмое место в турнирной таблице. На чемпионате мира Эмилиано был признан лучшим голкипером, внеся большой вклад в третье в истории Аргентины «золото» мундиалей. Мартинес выиграл две серии пенальти на катарском турнире, включая финал против Франции.