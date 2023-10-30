Английский «Брайтон» внимательно следит за 22-летним полузащитником «Селтика» Мэттью О’Райли. Об этом сообщает Football Insider. Отмечается, что игрок уже более года производит на Роберто де Дзерби приятное впечатление.

О’Райли является игроком центра поля, основная его позиция – центральный полузащитник, однако иногда он может смещаться в атаку или наоборот – в опорную зону. В текущем сезоне он сыграл за «Селтик» 14 матчей во всех турнирах – забил шесть голов, отдал два ассиста.

Контракт молодого игрока с шотландским грандом рассчитан до конца мая 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.