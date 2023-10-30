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«Ньюкасл» вступает в гонку за игрока «Сантоса» Маркоса Леонардо слухи

30 Октября 2023 • 22:44 Комментировать

Руководство «Ньюкасла» приняло решение сконцентрироваться на возможной покупке нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

По информации журналиста Бруно Андраде, руководство «сорок» наводит справки по форварду бразильского клуба. Сообщается, что боссы «Сантоса» намерены выручить за своего футболиста 20-25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Маркос Леонардо стал автором 13 забитых мячей при двух результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в 17 миллионов евро. Ранее желание подписать игрока молодёжной сборной Бразилии изъявляли «Рома» и «Арсенал».

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