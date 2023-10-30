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«Астон Вилла» готовится предложить новый контракт Луису слухи

30 Октября 2023 • 22:30 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Астон Вилла
05.11 17:00

Бирмингемская «Астон Вилла» готовится предложить своему полузащитнику Дугласу Луису контракт на улучшенных условиях на фоне усиливающегося интереса к игроку от лондонского «Арсенала» и других клубов. Об этом сообщает британский Football Insider.

Дело в том, что Луис считается Унаи Эмери ключевым игроком в составе «вилланов». Поэтому в команде намерены приложить все усилия, чтобы заставить его остаться.

Текущее трудовое соглашение Луиса с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2026 года. Что касается этого сезона, то в нём Дуглас сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал ассист.

​«Арсенал» сохраняет интерес к бразильцу из «Астон Виллы»

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дуглас Луис

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