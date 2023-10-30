Эден Азар: Сейчас я не скучаю по футболу

Бывший футболист «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал о своём настроении после завершения карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью, семьёй и детьми. Я могу делать то, что хочу. Это идеальная жизнь. На данный момент я не скучаю по футболу. Посмотрим через несколько месяцев. Мои дети попросили меня приехать на церемонию «Золотого мяча», поэтому я сказал: «Хорошо, давайте проведём время в Париже!», - приводит слова бельгийца Бен Джейкобс.

Напомним, что после окончания контракта с мадридским «Реалом» экс-капитан сборной Бельгии принял решение завершить карьеру. На его счету «золото» Лиги 1, два титула Английской премьер-лиги, две Ла Лиги и Лига чемпионов.