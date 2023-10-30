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Рахимов выступил за вручение двух «Золотых мячей» в 2023 году

30 Октября 2023 • 21:42 Комментировать

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказал необычное мнение о вручении «Золотого мяча» - 2023.

«На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанну. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял «бум» в Америке. А ещё лучше будет, если будет два «Золотых мяча», - заявил Рахимов в интервью «Чемпионату». Специалист отметил, что сейчас трудно конкурировать с Месси, выделив при этом игру Эрлинга Холанна в прошедшем сезоне.

Напомним, что обладатель приза от France Football станет известен сегодня, 30 октября. В сезоне-2022/23 Эрлинг Холанн выиграл с «Манчестер Сити» АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. На счету Лионеля Месси чемпионат мира, Лига 1 и Суперкубок Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Рашид Рахимов Золотой Мяч Эрлинг Холанн ещё теги
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