France Football опубликовали список игроков, занявших места с 11-го по 15-е при голосовании на «Золотой мяч» - 2023.

В шаге от десятки расположился египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ниже него располагается форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Подвиги последнего чемпионата мира позволили Яссину Буну и Эмилиано Мартинесу занять 13-е и 15-е места соответственно. Между ними находится Илкай Гюндоган.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже в понедельник, 30 октября. Начало запланировано на 22:45 по московскому времени.