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Салах остановился в шаге от топ-10 «Золотого мяча» - 2023 официально

30 Октября 2023 • 21:19 Комментировать

France Football опубликовали список игроков, занявших места с 11-го по 15-е при голосовании на «Золотой мяч» - 2023.

В шаге от десятки расположился египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Ниже него располагается форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Подвиги последнего чемпионата мира позволили Яссину Буну и Эмилиано Мартинесу занять 13-е и 15-е места соответственно. Между ними находится Илкай Гюндоган.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже в понедельник, 30 октября. Начало запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Мохамед Салах Эмилиано Мартинес Яссин Буну ещё теги
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