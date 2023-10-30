Рулевой «Оренбурга» рассказал, почему «Золотой мяч» должен взять Холанн

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия полагает, что Эрлинг Холанн по праву заслужил «Золотой мяч» в 2023 году.

«Просто он выиграл все клубные титулы, провёл великолепный сезон, забил больше 50 голов. Эрлинг — мой фаворит», - говорит Деограсия «Чемпионату».

Напомним, что за церемонией вручения «Золотого мяча» можно следить в текстовом формате на нашем сайте. Действующим обладателем престижной индивидуальной награды мирового футбола является ныне форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

Кстати, ранее стали известны футболисты, занявшие места с 15 по 20 в рейтинге «Золотого мяча». Познакомиться с ними можно здесь.