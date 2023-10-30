Объявлены игроки, занявшие места с 16-го по 20-е при голосовании за «Золотой мяч» - 2023.

Топ-20 открыл финалист Лиги чемпионов и чемпион мира Лаутаро Мартинес. Вслед за ним расположился капитан английской сборной Гарри Кейн. Его соотечественник и новая звезда мадридского «Реала» Джуд Беллингем занял 18-е место.

Выше англичан расположился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, а также мимо топ-15 пролетел действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Напомним, что имя обладателя награды от France Football будет объявлено сегодня, 30 октября. Церемония вручения пройдёт в Париже.