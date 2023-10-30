Личка заявил, что Холанн заслужил «Золотой мяч»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка заявил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заслужил «Золотой мяч» - 2023.

«За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат. И Холанн — ключевой игрок своей команды», — приводит слова чешского специалиста «Чемпионат». По мнению тренера, норвежец на сто процентов заслужил приз от France Football.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» будет объявлен в понедельник, 30 октября. Несмотря на достижения Холанна, фаворитом на награду считается Лионель Месси.