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Гризманн занял 21-е место в голосовании на «Золотой мяч», Сака – 24-е

30 Октября 2023 • 20:22 Комментировать

France Football назвало футболистов, расположившихся на 21-25 местах в голосовании за «Золотой мяч» - 2023.

Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол открыл список. Вслед за ним находится один из лидеров «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака. 23-е место занял вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. На 22-й строчке находится корейский защитник «Баварии» Ким Мин Джэ, а лучшим в этой пятёрке стал лидер «Атлетико» Антуан Гризманн.

Отметим, что места с 26-го по 30-е соответственно заняли Джамал Мусиала, Николо Барелла, Рандаль Коло-Муани, Мартин Эдегор и Рубен Диаш. Вручение приза лучшему игроку года пройдёт в Париже в понедельник, 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Антуан Гризманн Андре Онана Букайо Сака Йошко Гвардиол Ким Мин Джэ ещё теги
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