Издание France Football огласовало последнюю пятёрку по итогам голосования за «Золотой мяч» - 2023.

30-е место в опросе занял защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш. На одну строчку выше него расположился хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор. Финалист последнего чемпионата мира Рандаль Коло-Муани занял 28-ю строчку среди лучших игроков 2023 года, а над ним соответственно расположились Николо Барелла и Джамал Мусиала.

Напомним, что обладатель главной индивидуальной награды мирового футбола станет известен позже сегодня, 30 октября, на церемонии в Париже. Фаворитом считается аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.