Юнберг раскритиковал пенальти за фол на Родри в дерби Манчестера

Бывший шведский полузащитник «Арсенала» Фредди Юнберг раскритиковал назначение пенальти в матче «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити».

Напомним, во вчерашнем дерби «горожане» открыли счёт на 26-й минуте с пенальти, он был назначен после того, как Расмус Хёйлунн придержал хавбека гостей Родри в своей штрафной. После помощи видеоарбитров Пол Тирни решился поставить на точку.

«Мне не нравятся подобные вещи. Может, Хёйлунн и касался Родри рукой, но тот весит 90 килограммов и просто валится на землю. Так это работает в испанском футболе. Испанского футбола в АПЛ я не хочу», - говорит Юнберг AS.

Напомним, в итоге вчерашнее дерби завершилось разгромной победой «Манчестер Сити» - 3:0.