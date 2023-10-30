Осинькин: Сейчас «Золотой мяч» больше заслуживает Холанн

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин привёл аргументы в пользу награждения нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна «Золотым мячом» - 2023.

«Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанн. Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанн был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира — это годовая награда», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Тем не менее Осинькин отметил, что понимает разницу в масштабах фигур Месси и Холанна и их влиянии на футбол и команду, а также в их уровне игры.

Напомним, что вручение «Золотого мяча» - 2023 пройдёт в понедельник, 30 октября, в Париже. Лионель Месси является главным претендентом на получение награды.