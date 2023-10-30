Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кин требует лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки

30 Октября 2023 • 19:22 Комментировать (3)

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити», и бывший капитан команды Рой Кин возмущен отношением к делу со стороны капитана «Манчестер Юнайтед» - португальца Бруну Фернандеша. Он призвал наставника клуба лишить Фернандеша сей привилегии, считая, что тот ведет себя чересчур эмоционально.

- Бруну Фернандеша надо лишать должности капитана. Он слишком много плачется, конфликтует на поле. На самом деле, Бруну Фернандеш на 180 градусов отличается от того, кого я вижу капитаном такой команды, как «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Кина BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин Бруну Фернандеш ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Bettega
30 Октября 2023 в 20:24
такой команды как МЮ.....нытики и плаксы всю свою историю
CELTIC FROST
30 Октября 2023 в 20:07
Верно. отдайте ее Кину) каков кэп - такова и команда. плачущаяся. неустойчивая...
Erling Viglafson
30 Октября 2023 в 19:49
А Кина кто спрашивал? Он своё отыграл, сейчас он понятия не имеет, что происходит в команде, на поле, в раздевалке. Да и футбол изменился с тех пор. Так что его мнение ценность имеет примерно никакую.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
19:52 · Англия. Премьер-лига
Юнберг раскритиковал пенальти за фол на Родри в дерби Манчестера
19:48 · Англия. Премьер-лига
Осинькин: Сейчас «Золотой мяч» больше заслуживает Холанн
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Кин требует лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки 3
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» интересен талант из «Байера» слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
​Шервуд: Нкетиа сильнее Хёйлунна
18:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» решил помочь фанатам из-за гостевого матча в канун Рождества
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Гави может сменить «Барселону» на топ-клуб АПЛ слухи
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»
17:22 · Англия. Чемпионшип
Полузащитник «Лестера» признан самым дорогим в Чемпионшипе
17:18 · Англия. Премьер-лига
​Отца форварда «Ливерпуля» Диаса ещё не нашли – в Колумбии развернули операцию
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Германии
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити» подшутил над Антони после стычки в дерби
16:24 · Англия. Премьер-лига
Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» на пути к вершине» 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг объяснил, почему в дерби играли Магуайр и Эванс, а Варан сидел в запасе
Все новости
Рекомендуем