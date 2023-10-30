​Кин требует лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки

В десятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити», и бывший капитан команды Рой Кин возмущен отношением к делу со стороны капитана «Манчестер Юнайтед» - португальца Бруну Фернандеша. Он призвал наставника клуба лишить Фернандеша сей привилегии, считая, что тот ведет себя чересчур эмоционально.

- Бруну Фернандеша надо лишать должности капитана. Он слишком много плачется, конфликтует на поле. На самом деле, Бруну Фернандеш на 180 градусов отличается от того, кого я вижу капитаном такой команды, как «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Кина BBC Sport.