Атакующий полузащитник Флориан Вирц привлекает внимание статусных европейских клубов. Как сообщает TEAMtalk, в число клубов, которым интересен 20-летний футболист, входят «Манчестер Сити» и «Челси».

Также Вирц находится на радарах «Ньюкасла», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Баварии» и «Барселоны». Словом, на трансферном рынке может разгореться ожесточённая борьба за талантливого футболиста.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 85 миллионов евро.