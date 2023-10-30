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​«Манчестер Сити» и «Челси» интересен талант из «Байера» слухи

30 Октября 2023 • 19:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Флориан Вирц привлекает внимание статусных европейских клубов. Как сообщает TEAMtalk, в число клубов, которым интересен 20-летний футболист, входят «Манчестер Сити» и «Челси».

Также Вирц находится на радарах «Ньюкасла», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Баварии» и «Барселоны». Словом, на трансферном рынке может разгореться ожесточённая борьба за талантливого футболиста.

В сезоне 2023/2024 Флориан Вирц провёл 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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