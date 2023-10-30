​Шервуд: Нкетиа сильнее Хёйлунна

Известный тренер Тим Шервуд высоко оценил нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа, оформившего хет-трик на выходных. По словам эксперта, форвард «канониров» по уровню превосходит летнего новичка «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна.

«Нкетиа может играть во многих командах, во многих больших командах. Вы хотите сказать, что этот парень не мог бы сейчас играть за «Манчестер Юнайтед» вместо Хёйлунна? Нкетиа – улучшенная версия Хёллунна», - сказал Шервуд в программе Football Daily.

В сезоне 2023/2024 Эдди Нкетиа провёл за «Арсенал» 14 матчей. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.