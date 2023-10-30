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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» решил помочь фанатам из-за гостевого матча в канун Рождества

30 Октября 2023 • 18:48 Комментировать

Впервые с 1995 года в Премьер-лиге пройдёт матч в канун католического Рождества – будут играть «Вулверхэмптон» и «Челси». Лондонский клуб понимает, насколько неудобен для болельщиков выездной матч 24 декабря. Чтобы как-то помочь фанатам, «пенсионеры» при бронировании билетов предлагают людям бесплатный проезд. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Низаар Кинселла.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В десяти турах команда Маурисио Почеттино добилась трёх побед при трёх ничьих и четырёх поражениях.

​Почеттино недоволен игрой «Челси» 24 декабря

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Челси Вулверхэмптон
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