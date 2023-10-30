Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил кандидатов на «Золотой мяч» сезона-2022/2023.

- Заслужил ли Месси восьмой «Золотой мяч»?

- Меня вообще удивляет, что здесь есть сомнения. Может быть, раздувают всю эту историю. Месси безоговорочно должен получить сейчас «Золотой мяч». Он своей игрой доказал, что заслужил его. Да, есть Мбаппе и Холанн, которые тоже неплохо провели прошлый сезон. Но их награды, я думаю, ещё впереди. А Месси выиграл чемпионат мира – вообще венец соревнований в футбольном мире. И не просто выиграл, а был там лучшим.

- Мбаппе оформил хет-трик в финале мундиаля.

- Тем не менее это не спасло сборную Франции, она проиграла Аргентине.

- Холанн выиграл Лигу чемпионов.

- Всё равно чемпионат мира престижней.

- Мбаппе 24 года, Холанну 23 года. Кто-то из них догонит Месси по числу «Золотых мячей»?

- Мне кажется, нет. А там посмотрим.

- А вообще кто-нибудь когда-то догонит Месси?

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- Мы не знаем, как будет развиваться футбол дальше. Смотрите: если бы не было соперничества с Роналду, может, Месси взял бы ещё больше «Золотых мячей». А может, наоборот, он не добился бы таких результатов к настоящему времени, если бы не было у него такого раздражителя-конкурента. Я к тому, что не исключено появление уникума, который станет выигрывать всё подряд на протяжении 10-15 лет и штамповать «Золотые мячи» один за другим. Мы не можем сейчас предугадать это.

- Если бы не Месси, то Роналду тоже взял бы больше «Золотых мячей»?

- Вполне возможно. Просто так получилось, что в одно время выступали на высочайшем уровне два игрока, который двигали футбол вперёд и радовали многие миллионы болельщиков.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже сегодня, 30 октября.