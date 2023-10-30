Ходят слухи, что «Барселона» в следующем году может расстаться с одним из своих главных талантов – с Гави или с Педри. Каталонский клуб может пойти на это из-за серьёзных финансовых трудностей.

Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, за Гави внимательно следит «Челси». В Лондоне считают, что молодой полузащитник идеально вписался бы в схему команды. Стоимость трансфера может составить около 100 миллионов евро.

Гави 19 лет. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «Барселону» 13 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.