​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»

Защитник «Челси» Тьяго Силва дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 39-летнего бразильца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Конец моей карьеры всё ближе, и это непросто. Нужно подумать о том, когда и в каком клубе ты хочешь завершить карьеру… Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдёт в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», - сказал Силва итальянскому Sky.

За «Челси» Тьяго Силва выступает с конца августа 2020 года. В 127 матчах за клуб бразилец забил пять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.