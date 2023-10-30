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​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»

30 Октября 2023 • 17:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Защитник «Челси» Тьяго Силва дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 39-летнего бразильца с лондонским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Конец моей карьеры всё ближе, и это непросто. Нужно подумать о том, когда и в каком клубе ты хочешь завершить карьеру… Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдёт в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», - сказал Силва итальянскому Sky.

За «Челси» Тьяго Силва выступает с конца августа 2020 года. В 127 матчах за клуб бразилец забил пять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва

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