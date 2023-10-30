​Отца форварда «Ливерпуля» Диаса ещё не нашли – в Колумбии развернули операцию

На днях в Колумбии были похищены родители нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. Мать футболиста относительно быстро нашли – по местному телевидению показывали видео, на котором её обнимают родственники. Появлялась информация и об освобождении отца Луиса, но, судя по всему, она не соответствует действительности. Как сообщает портал Goal, отца футболиста ещё не нашли. В Колумбии сейчас развернули масштабную военно-полицейскую операцию по поиску похищенного мужчины. Были задействованы серьёзные ресурсы, на дорогах расставили блокпосты.

В сезоне 2023/2024 Луис Диас забил три гола в 11 матчах.