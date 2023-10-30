Бывший игрок сборной Франции Бенуа Педретти в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал фаворита на получение «Золотого мяча» - 2023.

«Месси заслуживает «Золотой мяч» благодаря своей игре на чемпионате мира. Он проделал великолепную работу. В год, когда разыгрывается чемпионат мира сложно сделать что-то, чтобы затмить игру на мундиале. Хотя, Мбаппе и Холанн провели великолепный сезон и были стабильны, но я всё-таки удивлюсь, если «Золотой мяч» сегодня получит кто-то из них», - заявил экс-футболист «Осера» и «Лилля».

Напомним, что вручение главной индивидуальной награды футбола пройдёт сегодня, 30 октября, в Париже. Лионель Месси выиграл рекордные семь «Золотых мячей».