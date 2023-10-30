​Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Германии

«Боруссия» изучает возможности для усиления своего состава. Как сообщает на своих страницах Bild, на радаре дортмундцев находится защитник «Челси» Трево Чалоба. Этот футболист способен действовать на нескольких позициях – в центре обороны, справа в обороне и на позиции опорного полузащитника.

24-летний Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. В этом сезоне из-за травмы Трево за «Челси» ещё не играл.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Трево с несколькими клубами, в том числе с мюнхенской «Баварией».