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​Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Германии

30 Октября 2023 • 16:59 Комментировать

«Боруссия» изучает возможности для усиления своего состава. Как сообщает на своих страницах Bild, на радаре дортмундцев находится защитник «Челси» Трево Чалоба. Этот футболист способен действовать на нескольких позициях – в центре обороны, справа в обороне и на позиции опорного полузащитника.

24-летний Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. В этом сезоне из-за травмы Трево за «Челси» ещё не играл.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Трево с несколькими клубами, в том числе с мюнхенской «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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