​Игрок «Манчестер Сити» подшутил над Антони после стычки в дерби

В воскресенье вечером в чемпионате Англии проходило дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала гостевую победу, причём крупную – 3:0.

В концовке игры произошла небольшая стычка между Жереми Доку и Антони. Разозлённый из-за результата бразилец сознательно ударил бельгийца по ногам. Доку предъявил претензии, а Антони слегка ударил его по рукам, будто призывая их убрать.

После матча Доку опубликовал в социальных сетях фотографию того эпизода.

«Сохраняй спокойствие. Манчестер – голубой», - написал Доку, подшучивая над побеждённым Антони.