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Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы

30 Октября 2023 • 16:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Лондонский «Челси» рассчитывает, что нападающий Кристофер Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы в середине ноября. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации от источника, француз будет готов выйти на поле как раз после международной паузы. Напомним, Кристофер ещё не дебютировал за «Челси» в официальных матчах. Во время предсезонной подготовки Нкунку получил травму колена, из-за которой до сих пор не сыграл ни одного поединка в этом сезоне.

«Челси» заплатил за трансфер Нкунку 60 миллионов евро. На предсонных матчах Кристофер был лучшим бомбардиром команды Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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