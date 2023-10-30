Лондонский «Челси» рассчитывает, что нападающий Кристофер Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы в середине ноября. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации от источника, француз будет готов выйти на поле как раз после международной паузы. Напомним, Кристофер ещё не дебютировал за «Челси» в официальных матчах. Во время предсезонной подготовки Нкунку получил травму колена, из-за которой до сих пор не сыграл ни одного поединка в этом сезоне.

«Челси» заплатил за трансфер Нкунку 60 миллионов евро. На предсонных матчах Кристофер был лучшим бомбардиром команды Маурисио Почеттино.