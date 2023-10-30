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​Тен Хаг объяснил, почему в дерби играли Магуайр и Эванс, а Варан сидел в запасе

30 Октября 2023 • 14:48 Комментировать

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» в дерби на своём поле – 0:3. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг в центре обороны использовал связку Джонни Эванс – Гарри Магуайр, в то время как Рафаэль Варан провёл 90 минут в запасе. Нидерландский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Тактика. Я решил выпустить Эванса в стартовом составе, а Варана оставил в запасе по тактическим соображениям, именно так», - слова тен Хага приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 1 ноября – против «Ньюкасла» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Кто возглавит «Манчестер Юнайтед» после увольнения тен Хага

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Рафаэль Варан Гарри Магуайр Эрик тен Хаг ещё теги
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