​«Он говорит не только о футболе»: Кулушевски высказался о работе с Постекоглу

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о работе под руководством Анге Постекоглу.

Отметим, что после десяти туров именно «Тоттенхэм» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. «Шпоры» ещё не проигрывали – они отпраздновали восемь побед при двух ничьих.

«Постекоглу – отличный тренер. Он говорит не только о футболе, но и рассказывает разные жизненные истории. Уже в предсезонке было ясно: тренировки под руководством Анге интересны, мы много работаем с мячом, много прессингуем. Мы учимся у него, нам это очень нравится», - слова Кулушевски приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт 6 ноября – против «Челси» на своём поле.