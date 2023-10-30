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Шипицин: «Месси заслужил «Золотой мяч», а Холанн больше забивает простеньким командам» эксклюзив

30 Октября 2023 • 15:00 Комментировать (2)

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил Лионеля Месси и Эрлинга Холанна перед вручением награды «Золотой мяч».

- Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира – самый престижный турнир в футболе. Поэтому «Золотой мяч» нужно вручить Месси. И на фоне того, что он делает в Америке, он заслуживает эту награду.

Холанн? По-моему, он забивает большинство своих голов во внутреннем чемпионате и простеньким командам, а не в по-настоящему серьёзных матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже сегодня, 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Сборная Аргентины Золотой Мяч АПЛ Чемпионат Англии Евгений Шипицин МЛС Интер Майами Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
30 Октября 2023 в 15:30
Холанн? По-моему, он забивает большинство своих голов во внутреннем чемпионате и простеньким командам, а не в по-настоящему серьёзных матчах.
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ай манюню какая-та чма назвала сушонай воблай и зимляным чирвяком.. А-ха-ха-ха! )))
9Orlov 9
30 Октября 2023 в 15:27
И что же он сделал в Америке? Занял предпоследнее место? Там его даже в тройку лучших не включили! В Америке футбол лучше и больше понимают, чем в Эвропе! 🦌🤣🤣🤣🤣
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