Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил Лионеля Месси и Эрлинга Холанна перед вручением награды «Золотой мяч».

- Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира – самый престижный турнир в футболе. Поэтому «Золотой мяч» нужно вручить Месси. И на фоне того, что он делает в Америке, он заслуживает эту награду.

Холанн? По-моему, он забивает большинство своих голов во внутреннем чемпионате и простеньким командам, а не в по-настоящему серьёзных матчах.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже сегодня, 30 октября.