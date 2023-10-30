Goal: Месси получит восьмой «Золотой мяч»

Аналитики портала Goal.com спрогнозировали результаты голосования за «Золотой мяч» в этом году. Победителем в номинации, по мнению журналистов, станет аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий в МЛС за «Интер Майами». Если прогноз сбудется, то это будет восьмая подобная награда в активе 36-летнего игрока.

На второе место поставили нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Тройку лучших футболистов мира замкнул форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Также в топ-10 были включены: Винисиус Жуниор («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Роберт Лваендовски («Барселона»).

Месси или Холанн: сегодня вручат «Золотой мяч»