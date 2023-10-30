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Goal: Месси получит восьмой «Золотой мяч»

30 Октября 2023 • 13:56 Комментировать (2)

Аналитики портала Goal.com спрогнозировали результаты голосования за «Золотой мяч» в этом году. Победителем в номинации, по мнению журналистов, станет аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий в МЛС за «Интер Майами». Если прогноз сбудется, то это будет восьмая подобная награда в активе 36-летнего игрока.

На второе место поставили нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Тройку лучших футболистов мира замкнул форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Также в топ-10 были включены: Винисиус Жуниор («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Роберт Лваендовски («Барселона»).

Месси или Холанн: сегодня вручат «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
30 Октября 2023 в 14:47
Кто бы сомневался, конечно кроме упоротых персофилов в розовых очках...
9Orlov 9
30 Октября 2023 в 14:34
Если гному подарят мячик, то МЛС суперлига. 🤣🤣😂😂🤣🤣😂😂
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