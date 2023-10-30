Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по поводу грядущего вручения награды «Золотой мяч».

- Я думаю, Мбаппе всё-таки больше заслужил «Золотой мяч». Месси великий, и он небожитель, но он уже как-то отошёл от действительности и реальности. Мбаппе ближе к Месси в том плане, что чаще решает исход матчей индивидуально. Я считаю, «Золотой мяч» должны получать именно яркие индивидуальности, и Мбаппе здесь гораздо предпочтительней Холанна. Эрлинг – типичный нападающий, очень классный, но зависимый. Я считаю, в случае перехода в другую топовую команду, как «Барселона» или «Реал», больше шансов заиграть там будет у Мбаппе, чем у Холанна.