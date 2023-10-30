Атакующий полузащитник Дониэлл Мален, выступающий за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в подписании 24-летнего вингера заинтересован «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступает главным инициатором потенциальной сделки. Сумма возможного трансфера может составить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Мален провел девять матчей и забил три гола. Трудовое соглашение футболиста с «Боруссией» рассчитано до середины 2026 года.