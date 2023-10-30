Дринкуотер объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Лестера», лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Дэнни Дринкуотер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет.

Напомним, последним клубом англичанина был «Рединг», за который футболист выступал в сезоне-2021/22. Дринкуотер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но его лучшие годы карьеры прошли в футболке «Лестера», в который Дэнни перешёл ещё в тот момент, когда «лисы» выступали во втором дивизионе Англии. Напомним, в составе «Лестера» Дринкуотер однажды выиграл Премьер-лигу.

Спад в карьере Дринкуотера начался летом 2017 года, когда он перебрался в лондонский «Челси». В этом клубе Дэнни выиграл Кубок Англии, но при этом не попадал в состав и растерял свои прежние кондиции.