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Месси или Холанн: сегодня вручат «Золотой мяч»

30 Октября 2023 • 12:45 Комментировать (4)

В понедельник, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Она пройдет в Париже и начнется в 21:00 по мск.

Фаворитом на получение престижной индивидуальной награды является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. 36-летний форвард стал чемпионом мира на мундиале в Катаре.

Главным конкурентом Лионеля считается норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Скандинавский бомбардир оформил вместе с «горожанами» требл в прошлом сезоне, а также стал лучшим голеадором Английской премьер-лиги.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл француз Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Misha_diablo_football
30 Октября 2023 в 14:47
Кто бы сомневался, конечно кроме упоротых персофилов в розовых очках...
ингерман
30 Октября 2023 в 13:17
ай дундук ты ужо предумал перфоманс 🩱 па случаю вручения шмецию 🐐💨💩10 липавава зм.. А-ха-ха-ха! )))
Barcelona-Champions
30 Октября 2023 в 13:36
ай дундук, передерни лучше в очередной раз на свою Кристинку. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
30 Октября 2023 в 12:47
Вручать будет Геша.. А-ха-ха-ха..🙆😄
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