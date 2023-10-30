Месси или Холанн: сегодня вручат «Золотой мяч»

В понедельник, 30 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Она пройдет в Париже и начнется в 21:00 по мск.

Фаворитом на получение престижной индивидуальной награды является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. 36-летний форвард стал чемпионом мира на мундиале в Катаре.

Главным конкурентом Лионеля считается норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Скандинавский бомбардир оформил вместе с «горожанами» требл в прошлом сезоне, а также стал лучшим голеадором Английской премьер-лиги.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл француз Карим Бензема.