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Гвардиола назвал незаменимого игрока «Манчестер Сити»

30 Октября 2023 • 12:11 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о значимости для команды португальского полузащитника Бернарду Силвы.

«Я могу долго говорить о том, что значит для меня и команды Силва. В команде все очень ценят его. Нам очень повезло, что удалось сохранить Бернарду в команде. Это незаменимый игрок для нас. Думаю, он счастлив здесь», - передает слова испанского специалиста Mirror.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний полузащитник принял участие в семи поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. В его пассиве две желтые карточки.

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