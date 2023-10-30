Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино удивлён тем, насколько быстро полузащитник Коул Палмер влился в команду. Напомним, англичанин уже является регулярным игроком основы «пенсионеров».

«Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде. Мы довольны тем, как быстро он влился в коллектив. Коул играет так, словно находится в команде 10 лет. Я бы соврал, если бы сказал, что ожидал такого быстрого эффекта», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Палмер перебрался в «Челси» под конец летнего трансферного окна из «Манчестер Сити». На счету Коула два гола и одна результативная передача в Премьер-лиге.