Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»

30 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
06.11 23:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино удивлён тем, насколько быстро полузащитник Коул Палмер влился в команду. Напомним, англичанин уже является регулярным игроком основы «пенсионеров».

«Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде. Мы довольны тем, как быстро он влился в коллектив. Коул играет так, словно находится в команде 10 лет. Я бы соврал, если бы сказал, что ожидал такого быстрого эффекта», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Палмер перебрался в «Челси» под конец летнего трансферного окна из «Манчестер Сити». На счету Коула два гола и одна результативная передача в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

11:14
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
00:42
Постекоглу заблокировал уход Хиля летом
23:51
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
22:38
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
12:31 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера» 1
12:22 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
12:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал незаменимого игрока «Манчестер Сити»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт: «Тен Хаг ужасно тренирует «Манчестер Юнайтед»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Пора тебе перебираться в «Реал» – соцсети об игре Холанна
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит громкий трансфер игрока «Реала» 1
09:38 · Англия. Премьер-лига
Холанн вошёл в топ-5 самых результативных игроков дерби Манчестера
09:23 · Англия. Премьер-лига
Онана назвал ключевой момент дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Гвардиола выбрал обладателя «Золотого мяча» 1
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать звёздного форварда «Баварии»
01:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Второй мяч помог нам стать увереннее»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Магуайр и Эванс, почему вы не ведёте команду вперёд?»
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мы провели хороший матч»
Все новости
Рекомендуем