«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку

Итальянская «Рома» планирует провернуть обмен с лондонским «Челси». Если верить Daily Mirror, команда Жозе Моуринью хочет вернуть «пенсионерам» нападающего Тэмми Абрахама, а вместо него взять Ромелу Лукаку, который в данный момент выступает за «джаллоросси» на правах годичной аренды.

Напомним, Абрахам пропустит ещё несколько месяцев из-за серьёзной травмы. Вряд ли англичанин вернётся в стартовый состав «Ромы» в этом сезоне, учитывая хорошую форму Лукаку.

При этом ещё неизвестно, будет ли заинтересован в возвращении Абрахама сам «Челси». Тэмми провёл неубедительный прошлый сезон, а затем получил серьёзное повреждение.