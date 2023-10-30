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«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку

30 Октября 2023 • 11:14 Комментировать
Рома
...
Лечче
05.11 20:00

Итальянская «Рома» планирует провернуть обмен с лондонским «Челси». Если верить Daily Mirror, команда Жозе Моуринью хочет вернуть «пенсионерам» нападающего Тэмми Абрахама, а вместо него взять Ромелу Лукаку, который в данный момент выступает за «джаллоросси» на правах годичной аренды.

Напомним, Абрахам пропустит ещё несколько месяцев из-за серьёзной травмы. Вряд ли англичанин вернётся в стартовый состав «Ромы» в этом сезоне, учитывая хорошую форму Лукаку.

При этом ещё неизвестно, будет ли заинтересован в возвращении Абрахама сам «Челси». Тэмми провёл неубедительный прошлый сезон, а затем получил серьёзное повреждение.

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