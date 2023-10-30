«Пора тебе перебираться в «Реал» – соцсети об игре Холанна

Болельщики с положительными эмоциями восприняли дубль Холанна в матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», в котором гости обыграли соперника со счётом 3:0.
- Холанн забил столько же, сколько весь «Манчестер Юнайтед» - заметил один из болельщиков;
- Супер нападающий! - добавил пользователь соцсети;
- Пора тебе перебираться в «Реал», – написал фанат;
- А «золотой мяч» всё равно получит Месси… - с грустью написал поклонник Холанна;
- Ты в одиночку разорвал «Юнайтед» - написал болельщик.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Борнмута», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом».
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