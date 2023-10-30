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«Пора тебе перебираться в «Реал» – соцсети об игре Холанна

30 Октября 2023 • 10:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Манчестер Сити

Болельщики с положительными эмоциями восприняли дубль Холанна в матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», в котором гости обыграли соперника со счётом 3:0.

- Холанн забил столько же, сколько весь «Манчестер Юнайтед» - заметил один из болельщиков;

- Супер нападающий! - добавил пользователь соцсети;

- Пора тебе перебираться в «Реал», – написал фанат;

- А «золотой мяч» всё равно получит Месси… - с грустью написал поклонник Холанна;

- Ты в одиночку разорвал «Юнайтед» - написал болельщик.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Борнмута», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
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