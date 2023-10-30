«Арсенал» готовит громкий трансфер игрока «Реала»

Французский полузащитник Орельен Тчуамени, который выступает за мадридский «Реал», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе английского чемпионата.

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» планирует провести переговоры по трансферу игрока. При этом мадридская сторона не заинтересована в продаже француза.

23-летний опорник защищает цвета «сливочных» с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028 года. Трансферная стоимость Орельена оценивается в 90 миллионов евро.