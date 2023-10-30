Холанн вошёл в топ-5 самых результативных игроков дерби Манчестера

Центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оформил дубль во вчерашнем поединке против «Манчестер Юнайтед» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги. Матч завершился победой «горожан» со счетом 3:0.

Благодаря этому норвежский форвард вошел в топ-5 лучших игроков по системе «гол+ассист» в истории дерби Манчестера в АПЛ. На его счету восемь баллов в трех встречах.

Лучший показатель у экс-полузащитника «красных дьяволов» Райана Гиггза – 13 очков в 29 играх.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанн провел десять поединков. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.