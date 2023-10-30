Онана назвал ключевой момент дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пообщался с журналистами после дерби с «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» потерпели крупное домашнее поражение со счетом 0:3.

«Наша команда старается быть готовой к каждому матчу. В этой встрече было несколько ключевых моментом, один из которых – пенальти. Мы не можем спорить и принимаем решение рефери. Первый пропущенный мяч стал ключевым моментом, после этого у нас опустились руки», - цитирует вратаря BBC Sport.

После десяти проведенных туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 15 баллами идет восьмым.