Месси или Холанн: Гвардиола выбрал обладателя «Золотого мяча»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем вручении «Золотого мяча». Главным претендентами на награду считаются аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанн.

«Я привязан и к Лео, и к Эрлингу. Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет справедливый успех за триумф на чемпионате мира. Если награду вручат Холанну, то это будет справедливо из-за сезона, который он провел. В этом году нужно вручить две награды. Оба ее заслуживают», - передает слова тренера ESPN.

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 30 октября.