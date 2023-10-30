Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Месси или Холанн: Гвардиола выбрал обладателя «Золотого мяча»

30 Октября 2023 • 08:22 Комментировать (1)

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем вручении «Золотого мяча». Главным претендентами на награду считаются аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанн.

«Я привязан и к Лео, и к Эрлингу. Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет справедливый успех за триумф на чемпионате мира. Если награду вручат Холанну, то это будет справедливо из-за сезона, который он провел. В этом году нужно вручить две награды. Оба ее заслуживают», - передает слова тренера ESPN.

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 30 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Октября 2023 в 08:37
ай ежели пепка-физрук публична калеблица выставляя сибя дипламатом то значица он не щитаец шмеция дастойным зм.. хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
09:23 · Англия. Премьер-лига
Онана назвал ключевой момент дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
08:22 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Гвардиола выбрал обладателя «Золотого мяча» 1
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать звёздного форварда «Баварии»
01:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Второй мяч помог нам стать увереннее»
00:43 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин: «Магуайр и Эванс, почему вы не ведёте команду вперёд?»
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мы провели хороший матч»
00:20 · Англия. Премьер-лига
​Саттон: «Хочу, чтобы АПЛ выиграл кто-то другой, надоел «Манчестер Сити»
29 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Мы доминировали всю игру»
23:26 · Англия. Премьер-лига
​Стив Купер: «Сами загнали себя в сложное положение»
23:15 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «В прошлом сезоне тоже была такая полоса»
23:10 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Манчестер Юнайтед» играет как андердог»
22:25 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Очень болезненное поражение» 4
22:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Холанне: Он машина
21:49 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Каждый игрок команды проявил себя исключительно хорошо»
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Уоддл: «Выиграла лучшая команда, и это абсолютно очевидно»
Все новости
Рекомендуем