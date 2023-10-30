«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» хотят подписать звёздного форварда «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала имеет два заманчивых варианта продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Согласно данным Football Insider, в услугах 20-летнего немца заинтересованы гранды Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Оба клуба внимательно следя за выступлениями Джамала и готовы начать с ним переговоры.

Контракт Мусиалы с мюнхенским клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги форвард забил два гола и отдал два ассиста в шести встречах.

Мусиала назвал два клуба, ради которых готов покинуть «Баварию»